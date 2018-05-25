Матвиенко сочла "неумной" идею запрета на отдых чиновников в "санкционных" странах

Я против всех запретов неумных, непродуманных. Об этом заявила Валентина Матвиенко в эфире "Россия 1", комментируя инициативу российских предпринимателей запретить чиновникам отдых в "санкционных" странах.

Спикер подчеркнула, что страна нуждается в практике "развития", а решение о месте отдыха — дело личной этики чиновника. Кроме того, Матвиенко напомнила, что человеку Конституцией гарантировано право отдыхать там, где он желает.

Напомним, что запретительную идею выдвинули бизнес-патриотры. По их мнению, чиновник должен быть образцом для подражания и не посещать территорию стран, что поддержали санкции против Москвы. Предприниматели выразили обеспокоенность и тем фактом, что за пределами родного отечества чиновников смогут завербовать.

Эту идею уже комментировал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он также перевел этот вопрос в плоскость этики.

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