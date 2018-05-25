Ученые рассказали о пяти причинах рано просыпаться

Кто рано встает, тому Бог подает? Оказывается, это действительно так.

Дополнительное активное время бодрствования, в том случае, если они используют его с пользой, дает жаворонкам большие преимущества во многих сферах.

Так, полезен такой образ жизни для успехов в карьере. Ведь всем известно, деловая активность в основном приходится на первую половину дня.

Ранний подъем благотворен и для здоровья хотя бы потому, что жаворонки успевают сделать зарядку по утрам, в то время как их антагонисты спешно убегают на работы, успев только, и то в лучшем случае, почистить зубы.

К тому же, по мнению ученых, более длинный световой день, который успевают застать жаворонки, способствует снижению у них риска возникновения подавленных состояний и депрессий. То же можно сказать и про матушку-лень. К активным жаворонкам она приходит редко.

Наконец, счастливцы, которым легко дается ранний подъем, меньше страдают от лишнего веса. И, что еще более важно, больше удовлетворены своей жизнью.

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