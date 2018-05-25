На ПМЭФ проговорились о дате тотальной пенсионной реформы

Тема пенсионной реформы, о которой много говорят последнее время, неизменно волнует общество. Так, накануне министр финансов Антон Силуанов отметил, что привычной нам накопительной пенсионной системы в нашей стране больше не будет.

Фото: forumspb.com

Сроки начала реформы озвучила вице-премьер России Татьяна Голикова. Заявление было сделано на мероприятии Петербургского международного экономического форума. По ее словам, система социального страхования давно нуждается в реформировании, и изменения начнутся в 2019 году. Проходить они будут постепенно, потому что система содержит много пластов, каждый из которых требует отдельного рассмотрения. Среди последних Голикова упомянула аспекты пенсионного возраста, досрочных пенсий, традиционных пенсий.

Как писала ранее "Правда.Ру", не так давно правительство России официально признало планы по повышению пенсионного возраста. До этого все ограничивалось слухами в кулуарах. О возможности разработки законопроекта на эту тему сообщил тогда премьер Дмитрий Медведев.

Читайте также:

Кабмин официально признал планы по повышению пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста может начаться с 2019 года

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook