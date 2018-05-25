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Источник Правда.Ру

СМИ назвали 10 способов легкого заработка на ЧМ-2018

Общество

C 14 июня по 15 июля в России, как известно, пройдет Чемпионат мира по футболу. Событие представляет интерес не только для любителей этого вида спорта. Оно дает широкие возможности для заработка, некоторые из которых на первый взгляд не очевидны.

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Так, онлайн-сервис бытовых услуг YouDo. com публикует вакансии, отражающие широкую палитру потребностей всех задействованных в Чемпионате лиц. Для удовлетворения этих потребностей нужны специалисты из самых разных сфер.

"Хлеб" для знающих иностранные языки — в необходимости подготовки всяческих переводов для различных интернет-сайтов, связанных с событием. Также такие специалисты требуются для сопровождения иностранных гостей в прогулках по российским городам, на экскурсиях. Востребованы будут и англоязычные водители.

Оказывается, владеющие международными языками общения, будут нужны и для помощи владельцам небольших отелей в российских городах. Дело в том, что персонал гостиниц там такой квалификации в основном не имеет, а в дни Чемпионата потребность в жилье будет настолько высока, что и эти места для постоя будут востребованы. Будут рады и консьержам со знанием английского, которые бы могли помогать зарубежным болельщикам и участникам события в решении бытовых вопросов.

Фрилансеры, искусно владеющие пером, найдут достойную подработку в продвижении событий ЧМ в Сети.

Молодые и коммуникабельные приветствуются для работы, связанной с раздачей сувенирной продукции и полиграфии.

Возвращаясь к теме предоставления крова для российских гостей, стоит отметить, что предложений уже достаточно много. Россияне готовы сдавать свое жилье как посуточно, так и на более долгий срок. При этом некоторые ради заработка покинут свои единственные квартиры и временно поселятся у друзей или родственников.

Что касается заработков с помощью извоза, будут востребованы водители разных категорий, в том числе — осуществляющие междугородние перевозки, и, конечно, — поездки в аэропорт и из него.

Не останутся без работы и профессиональные организаторы мероприятий и поездок. А для самих мероприятий понадобятся режиссеры, операторы, артисты и модели. Кстати, последних приглашают и для сопровождения гостей на различных встречах.

В дни матчей появится спрос и на такие услуги в сфере обслуживания, как доставка продуктов и сохранение столиков до прихода заказчиков в популярных спортивных барах.

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ЧМ по футболу 2018: особая подготовка полиции
Темы спорт деньги футбол заработок Чемпионат мира по футболу
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