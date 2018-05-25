Куда безопасно отправить детей на летние каникулы

Осталось совсем немного времени до начала у детей каникул. Однако не все родители успели подготовиться и найти подходящие места для отдыха чад. В этом случае на помощь приходит Роспотребнадзор. Уже с 28 мая россияне смогут по телефонам горячих линий получить консультации по этому вопросу. Звонить можно будет в течение всего летнего сезона.

Для оздоровления и отдыха ребят в России подготовлены более 43 тысяч организаций, которые готовы принять более пяти миллионов детей.

Помимо выездных, есть и городские лагеря, в столице они, как и в прошлом году, объединены под названием "Московская смена". По просьбам родителей в нынешнем году их работа продлится ежедневно до 19 часов.

В Роспотребнадзоре сориентируют, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям отдыха для детей, что нужно проверить, прежде чем доверять лагерю или санаторию своего ребенка.

По их собственным уверениям, сейчас полным ходом идут проверки состояния детских учреждений для отдыха и лечения. Их подготовка к приему отдыхающих идет в соответствии с заявленными сроками.

Также по телефонам горячей линии можно будет ознакомиться с актуальной информацией по критериям качества и безопасности детских товаров. В каждом субъекте РФ подготовлены специалисты для этих консультаций.

Телефоны и адреса центров для информационной помощи родителям можно найти на региональных сайтах Роспотребнадзора.

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