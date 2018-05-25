Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Куда безопасно отправить детей на летние каникулы

Общество

Осталось совсем немного времени до начала у детей каникул. Однако не все родители успели подготовиться и найти подходящие места для отдыха чад. В этом случае на помощь приходит Роспотребнадзор. Уже с 28 мая россияне смогут по телефонам горячих линий получить консультации по этому вопросу. Звонить можно будет в течение всего летнего сезона.

Куда безопасно отправить детей на летние каникулы. 387266.jpeg

Для оздоровления и отдыха ребят в России подготовлены более 43 тысяч организаций, которые готовы принять более пяти миллионов детей.

Помимо выездных, есть и городские лагеря, в столице они, как и в прошлом году, объединены под названием "Московская смена". По просьбам родителей в нынешнем году их работа продлится ежедневно до 19 часов.

В Роспотребнадзоре сориентируют, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям отдыха для детей, что нужно проверить, прежде чем доверять лагерю или санаторию своего ребенка.

По их собственным уверениям, сейчас полным ходом идут проверки состояния детских учреждений для отдыха и лечения. Их подготовка к приему отдыхающих идет в соответствии с заявленными сроками.

Также по телефонам горячей линии можно будет ознакомиться с актуальной информацией по критериям качества и безопасности детских товаров. В каждом субъекте РФ подготовлены специалисты для этих консультаций.

Телефоны и адреса центров для информационной помощи родителям можно найти на региональных сайтах Роспотребнадзора.

Читайте также:

Турция пока не готова снижать цены на летний отдых

Чем кормить ребенка в долгой дороге

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Как школьникам эффективно потренировать свои знания в период летних каникул
Темы лето дети отдых каникулы безопасность Роспотребнадзор
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 25.05 бесстрашны
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Криптобиржи
Coinbase растут в глазах регуляторов после удачного расширения
Читательский топ
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Видео: ветеран спецназа США обалдел от русского автомата
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
Новости Все >
Названа смертельная опасность, о которой "предупреждает" экзема
На Западе объяснили, почему Путин постоянно атакует
Куда безопасно отправить детей на летние каникулы
Калининград похвалился на ПМЭФ необычным проектом
Проигравшую Самойлову снова отправят позориться на "Евровидение"?
США подтвердили атаки Украины в Донбассе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Мир
Видео: ветеран спецназа США обалдел от русского автомата
Силовые структуры
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Силовые структуры
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Украина
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Мир
Американцы обвинили постпреда США в ООН в геноциде
Украина
В ДНР объявили о провале украинских атак под Горловкой
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 25.05 бесстрашны Соломон Соловьев Игорь Буккер Как Майкл Джексон изменил гравитацию Игорь Буккер Любовь Степушова Когда Прибалтика станет нищей Любовь Степушова
Комментарии
Когда Прибалтика станет нищей
Проигравшую Самойлову снова отправят позориться на "Евровидение"?
Когда Прибалтика станет нищей
Когда Прибалтика станет нищей
Раскрыт девиз сборной РФ - про сердце, но без валидола
Поклонская требует уничтожить карикатуру с ней и любимым царем
Голландцы готовы просить помощи у Шойгу по делу рейса MH17
23-летняя студентка уничтожила 100 боевиков ИГИЛ*
Охраняющая ЧМ-2018 полиция "взбунтовалась" из-за стыдной еды
США потребуют от Европы быть более жесткой с Россией
Врачи назвали сон на выходных спасением от смерти
"Правда.Ру" расскажет всю правду о ПМЭФ
США подтвердили атаки Украины в Донбассе
Проигравшую Самойлову снова отправят позориться на "Евровидение"?
Калининград похвалился на ПМЭФ необычным проектом
Куда безопасно отправить детей на летние каникулы
Документы ВСУ: лучшие части Украины стали "кровавым быдлом"
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Когда Прибалтика станет нищей
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
ПВО уничтожит дроны и разведчики НАТО над Крымом
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства

После терактов 11 сентября самосознание американцев наполнилось чувством отчаяния и гнева. Но очень немногие посмели высказать мысль, что США сами виноваты.

США - государство-террорист номер один. Доказательства
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Почему Америку преследуют военные неудачи
США и Канада
Почему Америку преследуют военные неудачи
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Улицы разбитых Скрипалей
Мир
Улицы разбитых Скрипалей
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
США и Канада
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Бывший СССР
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался