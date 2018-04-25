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Источник Правда.Ру

Юного химика-вундеркинда нашли мертвым после проверки ФСБ

Общество

Правоохранители  Московской области обнаружили тело 17-летного победителя столичной олимпиады по химии.

Юного химика-вундеркинда нашли мертвым после проверки ФСБ. 386364.jpeg

По данным "Московского комсомольца", школьник погиб после проверки ФСБ. Сообщается, что тело подростка нашли  у подъезда его дома 23 апреля, в день его рождения. Перед этим ребенок был в школе, где не вызвал подозрений у преподавателей своим поведением.

В своей предсмертной записке он  пожаловался на то, что стране не нужны талантливые люди. Учителя рассказали, что школьник не раз побеждал на областных и всероссийских олимпиадах по химии.

Сотрудники ФСБ появились в его доме после того, как соседи пожаловались на взрывы (он проводи лабораторные опыты). Спецслужбы провели проверку, изъяли телефон и технику и взяли подписку о неразглашении.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в краснодарском крае под Анапой сбит машиной один из разработчиков вещества "Новичок" Владимир Углев. Он переходил дорогу по пешеходному переходу рядом со своим домом, его "догнал" не сбавляющий хода автомобиль.

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Темы фсб школьник подмосковье
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