Рыбки и бар "У Иваныча": Улюкаева ждет элитная спецколония

Бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева отправляют отбывать срок в иркутскую колонию строгого режима № 3. Там отбывают наказание бывшие высокопоставленные чиновники, судьи, силовики, сообщает URA. RU.

На территории колонии расположен бар "У Иваныча", есть зимний сад, где прогуливаются и общаются с психологом заключенные, компьютерный класс, православный и буддистский храмы, а также молельные комнаты для иудеев и мусульман.

В колонию наведываются художники, которые дают зэкам уроки рисования, в колонии разводят более тысячи видов аквариумных рыбок.

Но бар "У Иваныча" — главная достопримечательность колонии. Он считается безалкогольным, по интерьеру ничем не отличается от обычных забегаловок, и его могут посещать заключенные в день рождения либо за отличное поведение.

Улюкаева в колонию могут этапировать еще до майских праздников. Официально будущее место пребывания Улюкаева пока не разглашается по соображениям безопасности: чтобы никто не попытался вызволить чиновника или организовать провокацию.

Ранее сообщалось, что до апелляции Улюкаев сидит в московском СиЗО, после чего поедет на специальную зону "без смотрящих, петухов, запрешенного "АУЕ" и пресловутых параш. Сейчас экс-министр отбывает срок в так называемом "Кремлевском централе" — отдельной части российской спецтюрьмы 99/1 "Матросская тишина".

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