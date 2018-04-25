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Источник Правда.Ру

Сядут все: Навальный снова пытается сорвать инаугурацию

Общество

Столичные власти предложили сторонникам Навального провести массовую акцию протеста не на Тверской улице, а в других районах Москвы. 

Сядут все: Навальный снова пытается сорвать инаугурацию. 386349.jpeg

Как сообщил  глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, этот вопрос имеет смысл обсудить. "Мы предложили место в районе метро "Октябрьское поле" либо улицу Перерва и готовы дальше вести переговоры", отметил чиновник.

По его словам, "Тверская улица - сложный вариант в эти дни с учетом подготовки к Параду Победы и других праздничных городских мероприятий. Но, к сожалению, наше общение проходит пока только через средства массовой информации".

Ситуация повторяется уже не впервые. По этому поводу автор телеграм-канала Ортега отметил, что "Навальный намеренно и сознательно призывает своих сторонников к участию в заведомо несогласованных акциях прежде всего с той целью, чтобы смешать их с обычными гуляющими по центру города гражданами. И через это - чтобы никто не смог уверенно и точно подсчитать, сколько у него на самом деле сторонников". 

"То есть, активных сторонников у Навального как было, так до сих пор и осталось примерно ноль. Такое, проще говоря, количество, что просто стыдно выводить их на открытую, согласованную площадку - засмеют. Соответственно: что будет. Ровно то же самое, что в прошлый раз. Равно и в позапрошлый. Будет ничего, плюс пара уголовных дел. Нет, если оно кому-то всерьёз нравится, тот пусть повторяет хоть до посинения. Печально все это, конечно. Взрослому, трезвому, разумному человеку не понять. Но каждому, действительно, своё", - резюмирует эксперт.

Как пишут в канале Транспарант, "Навальный вновь выводит людей на улицу - 5 мая. И вновь повторяется конфронтация с московской мэрией в связи с местом проведения акции. Организаторы подали заявку - уже традиционно - на Тверскую улицу...Все идет к тому, что повторится обычный сценарий: Тверская, несогласованная акция, полиция, винтилово. Тем не менее, возможность консенсуса еще сохраняется".

Хотя авторы канала Майор и Генерал настроены пессимистично: "был задан вопрос о "лидерах оппозиции", кто и как себя повел в той ситуации, - разумеется, с морально-этической точки зрения. Ответ был единодушен: в том, что люди оказались за решеткой, во многом вина этих самоназначенных лидеров. Как только дело запахло реальными уголовными сроками, они открестились от происходящего и стали все валить на тех, кого уже задержали. Одна из фамилий, которая называлась с особой ненавистью, была фамилия г-на Навального. Кстати, на вопрос: "а кто повел себя порядочно?", был назван ... Немцов. "Он никого из тюрьмы не вытягивал, но в отличие от всех остальных, по крайней мере никого не сдавал". В общем, в преддверии глупых поствыборных акций с непонятными целями мы предлагаем искренним, но политически безграмотным людям не наступать на те же грабли. А там как знаете, наше дело - предупредить". 

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Темы срок инаугурация алексей навальный
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