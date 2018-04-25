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Источник Правда.Ру

Минздрав объявил курилки угрозой Конституции

Общество

Cпециалисты Минздрава назвали возвращение курительных комнат на территории аэропортов нарушением конституционного права граждан.

Минздрав объявил курилки угрозой Конституции. 386346.jpeg

В пресс-службе министерства здравоохранения говорится, что этим решением нарушается право на благоприятную среду жизнедеятельности. Россияне вынуждены находиться в помещениях с повышенно концентрацией вредных веществ.

При этом в "курящих" аэропортах содержание токсичных веществ в 14 раз выше.

Напомним, 24 апреля комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал депутатам поддержать законопроект, разрешающий курение табака в специально изолированных комнатах в аэропортах. 

"Правда.Ру" ранее сообщала, что депутаты Госдумы выступили с предложением ввести специальные вагоны для курильщиков в поездах дальнего следования.

Согласно предложениям, билеты в такие вагоны предлагается продавать по более высокой цене, чем в остальном составе. Разработчики предложения отметили, что в настоящее время в поездах дальнего следования антитабачный закон соблюдается далеко не всегда. 

Как пояснил член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, "в российских поездах дальнего следования можно сделать специализированные вагоны для курящих, билеты на которые следовало бы продавать по коммерческой цене. Где эти пассажиры будут ездить и курить, не нарушая комфорт некурящих людей". 

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Темы курение аэропорт
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