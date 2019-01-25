В России резко взлетят цены на хлеб

По сравнению с январем прошлого года цены на пшеничную муку увеличились на 30%, а стоимость пшеницы хлебопекарных сортов выросла на 40%, а фуражного зерна на 50%. Об рассказал исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продтоваров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
"Рост себестоимости хлебобулочной продукции для предприятий, которые уже отыграли августовское повышение, при текущей динамике цен на сырье составит 6-7%", — заявил Дмитрий Востриков.
По мнению Вострикова, ситуация во многом зависит и от будущих переговоров с торговыми сетями, а также органами власти в регионах. Точные размеры повышения цены на хлеб после переговоров будут известны ближе к марту 2019 года.
По сведениям Росстата, зимой прошлого года хлеб из ржаной и пшеничной муки можно было приобрести по России в среднем за 45,67 рублей за 1 кг. Уже к декабрю 2018 года эта сумма выросла почти на три рубля.
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