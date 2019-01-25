Король Малайзии и Мисс Москва разводятся

Спустя два месяца после свадьбы Оксана Воеводина и Мухаммад V Фарис подают на развод.
25-летняя модель Оксана Воеводина вышла замуж за 49-летнего малазийского короля Мухаммада V Фариса в ноябре 2018-го. Чтобы вступить в брак, и жениху, и невесте пришлось совершить самоотверженные поступки: обладательница титула "Мисс Москва 2015" сменила вероисповедание, став мусульманкой, а Мухаммад V Фарис отказался от престола, оставшись при этом султаном Келантана, одного из штатов Малайзии.
Свадебный банкет состоялся в подмосковной Барвихе, в фешенебенльном в роскошном комплексе "Barvikha Concert Hall". На праздничном столе отсутствовали спиртные напитки, а вся еда была халяльной. По некоторым данным, молодые к этому моменту уже состояли в официальном браке, заключенном в соответствии с малазийскими законами.
Как сообщает Daily Show, двух месяцев семейной жизни молодоженам хватило, чтобы понять, что их брак был большой ошибкой. Супруги намерены развестись, их представители уже готовят все необходимые документы. Между тем, источники из ближайшего окружения пары утверждали, что Воеводина ждет ребенка, однако, эта информация подтверждения не получила. Супруги не общаются с представителями СМИ и никаких комментариев по поводу происходящего не дают.
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