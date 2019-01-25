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В квитанциях появится новая строчка с платежом в 150 рублей

Общество

В квитанциях ЖКХ уже летом 2019 года появится дополнительная строчка. Россиянам предложат платить 150 рублей в месяц за страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказали заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Вера Балакирева, директор департамента развития имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков Андрей Знаменский и глава Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин.

В квитанциях появится новая строчка с платежом в 150 рублей. 397786.jpeg

В полис будут включены не только риски повреждения или разрушения квартиры или дома стихией, но и распространенные бытовые катаклизмы. Новый закон предполагает также, что возмещение ущерба, в случае повреждении жилья, будет сразу их трех источников: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний. Объем ответственности последних пока заложен на уровне 300-500 тысяч рублей.

Ущерб будут возмещать исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра конкретного жилья в действующем субъекте. Если региональные власти смогут предоставить альтернативное жилье взамен разрушенного и пострадавших устроит данный вариант, то деньги направят в региональный бюджет.

Новая строчка в квитанции не будет обязательной для россиян. Каждый гражданин может решить, платить ему за страхование жилья или нет. В случае чрезвычайного происшествия те, кто отказался платить смогут расчитывать только на помощь государства.

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Темы ЖКХ Россия платежи квитанции
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