Как собачий корм": школьники Югры пожаловались на макароны в столовой

В школе № 10 города Югра Кемеровской области ученики массово стали жаловаться на качество еды в столовой, которую получают на обед в школе.

Ученицы рассказали СМИ о том, что блюда из макарон больше похоже на собачий корм, чем на блюдо, пригодное для употребление в пищу детям. В очередной раз в своих тарелках ученицы увидели слипшуюся массу переваренных макарон, которую можно было без особого труда намазать на хлеб.

"Отдаем 60 рублей за какую-то фигню. Как собакам прям", — поделилась одна из учащихся в данной школе.

В ответ на заявление девочек Людмила Сахарова директор данной школы отметила, что автор жалобы даже не питается в школьной столовой, но проверку уже начали, чтобы проверить достоверность слов школьницы. Директор также добавила, что дети, скорее всего, просто пошутили.

"Я что могу сказать — это неудачная шутка детей в связи с недостаточностью воспитания. Это остатки пищи, не всё блюдо, которое было подано. Они так с ней пошутили. Еда подаётся в надлежащем виде, все службы проверяют — Роспотребнадзор, прокуратура", — рассказала СМИ Людмила Сахарова.

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