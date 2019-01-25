Россияне начнут платить налоги на свои смартфоны

В Совете Федерации подготовили законопроект, который вводит платную регистрацию всех устройств, работающих в сотовых сетях. Нововведения коснутся как смартфонов, так и устройств ЖКХ.
Чиновники предложили ввести на территории Российской Федерации налог на регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI) с первого февраля 2020 года.
Законопроект был разработал первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова с группой парламентариев. В рамках закона планируют обязать производителей и импортеров регистрировать мобильные устройства по номеру IMEI. Физические лица, приобретающие гаджеты за границей смогут самостоятельно зарегистрировать их на сайте госуслуг.
Планируется ввести налог не только на телефоны, но и на планшеты, а также на ноутбуки и другие устройства. Парламентарии обсуждают возможность введения этого правила на все устройства, в том числе датчики, которые используются в счетчиках электроэнергии и воды, имеющие серийные номера. По словам Людмилы Боковой слуга будет платной, но ее цена не превысит 100 рублей.
Зарегистрировать купленный за рубежом новый телефон нужно будет в течение нескольких месяцев. Иначе устройство будет заблокировано. Согласно законопроекту операторы сотовой связи обязаны будут блокировать устройства, не разрешенные для работы в сетях, по IMEI. Чиновники планируют создать центральную базу данных номеров. Она будет синхронизироваться с международной базой данных ассоциации GSMA.
По словам чиновников, закон необходим для того, чтобы прекратить ввоз контрафактных телефонов и помочь идентифицировать устройства, которые используют для общения террористы, а также помочь снизить процент кражи телефонов.
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