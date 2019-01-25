Чубайс заявил о неизбежности "противных решений" в экономике

Глава Роснано Анатолий Чубайс сделал заявление о том, что "противные решения" в экономике неизбежны. Данное сообщение он разместил на своей странице в Facebook.

"В экономике существует такая группа решений — противные решения. Они противные, потому что они очень болезненны, касаются большой группы людей, прямо бьют по ним, но от них невозможно уклониться", — написал Анатолий Чубайс.

Глава Роснано уверен, что некоторые решения можно не принимать, власти так и делают, однако оказывается, что проблема сохраняется и, решение все же нужно принимать. К данным решениям относится и социальная норма и связанное с ней перекрестное субсидирование. По утверждению Анатолия Чубайса, объем перекрестного субсидирования в электроэнергетике несколько лет назад был под 100 миллиардов рублей, а сегодня уже больше, чем 300 миллиарда рублей.

Для наглядного примера он привел пенсионный маневр, обсуждаемый несколько месяцев. Выбор временного промежутка, когда решение стоит принять — решение исключительно политиков, но, рано или поздно, они бы приняли данное решение. Группы людей, которых касаются данные нововведения в любом случае были бы недовольны. Тем не менее, принятие подобного решения через 5 лет вызвало бы такую же реакцию. Политики понимают всю ответственность, так как знают, что необходимо "быть взвешенным и острожным".

Анатолий утверждает, что вопрос о том, нужно это или нет неактуален. Единственный вопрос, который в данном случае может возникнуть — это "когда?". В ситуации с пенсионной реформой, по мнению Чубайса, момент был выбран неподходящий.

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