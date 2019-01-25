В парижском аэропорте начали эвакуацию из-за модных туфель пассажирки

В парижском аэропорту Орли эвакуировали несколько залов из-за подозрительного устройства в багаже пассажирки. Как оказалось, сотрудников контроля досмотра напугали туфли с подсветкой.

Женщина планировала вылететь в Касабланку, но на пункте досмотра у сотрудников аэропорта к ней появилось множество вопросов. При обнаружении непонятного устройства, похожего на бомбу, сотрудники эвакуировали два зала четвертого терминала и установили вокруг него "периметр безопасности".

В аэропорт сразу приехала группа саперов, которая установила, что никакой взрывчатки в багаже пассажирки нет. Панику сотрудники Орли подняли из-за пары модных туфель, на которых есть элементы подсветки. Как оказалось, женщина, чей багаж вызвал столько опасений, работает в модном известном журнале и необычные вещи в гардеробе для нее не новинка. Отмечается, что в результате инцидента несколько рейсов были задержаны.

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