СМИ: российских подростков повели к смерти новым путем

В сети зафиксирована новая волна пропаганды суицида во "ВКонтакте", где создаются новые группы с депрессивным контентом.

Игрушка называется теперь не «Синий кит», а «Новый путь». Появились новые хештеги #тихийлес и #сованикогданеспит, использовав которые, подросток ожидает сообщения от куратора.

По словам подростков, которые уже вступили в подобные сообщества, они получили первое задание от кураторов - разгадать некий шифр - и теперь ждут следующих этапов.

Отметим, что хэштеги #L13 и #YG4, а также #тихийлес и #сованикогданеспит уже заблокированы. Сообщается, что нужно разместить на аватаре картинку с красной пентаграммой на черном фоне, опубликовать на «стене» хештеги, позвать в игру пятерых друзей, а затем ждать, когда куратор напишет и вышлет задания.

Исследователи нашли уже около 30 сообществ новой волны и пояснили, что по той же тематике уже появились каналы в Telegram, а также чаты, где дети общаются по этой теме и все вместе ждут сообщений от кураторов.

Руководство "ВКонтакте" сообщило, что "на регулярной основе блокирует сообщества, посвященные описанию способов суицида или оправданию этой темы".

В пресс-службе соцсети сообщили, что также реагируют "на сигналы пользователей и регулятора - Роскомнадзора. Такие сообщества блокируются навсегда и без права обжалования. В мониторинге социальной сети участвуют специалисты фонда психологической помощи "Твоя территория".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что шестерых кураторов "групп смерти" в социальных сетях вывел на чистую воду школьник из Москвы. Подросток прикидывался депрессивным участником сообществ "Синий кит".

Интерес к подобным группам школьник проявил из-за друзей: многие одноклассники уже состояли в сообществах и активно их обсуждали. 13-летний Магомед решил не оставаться в стороне и вступил в популярные группы. Когда юноша понял, что это сообщества "синий кит", узнал правила и трагический финал, к которому идут игроки, он обратился в полицию.

У мальчика было сразу несколько кураторов. Ссылки на все их профили он и предоставил правоохранителям. Следователи быстро выяснили данные преступников и готовятся к задержанию. Самое страшное, что трое из шестерых кураторов - несовершеннолетние.

В начале июня столичная полиция уже задержала администратора одной из "групп смерти". Преступником оказался 26-летний мужчина. Задержанный житель столицы признался, что давал подросткам задания, чтобы те покончили с собой. Полиция подозревает его в доведении девочки-подростка до самоубийства.