Соцопрос: россияне надеются на лучшее в 2019 году

Отечественный исследовательский центр "Левада" провел любопытное исследование по ожиданиям россиян на следующий 2019 год. Оказалось, что подавляющее большинство смотрит в будущее с надеждой и оптимизмом.

Большинство считает, что 2019 год сложится для них удачно. У российской экономики, признаются россияне, скорее всего, будут серьезные проблемы. Но, однако, в какие-либо особо трагические события жители страны отказываются верить. 54% не верит в военный конфликт с одной из соседних стран, в то время как 34 ответили, что он возможен. Не верят россияне ни в эпидемии, ни в государственный переворот. Участники опроса считают вероятными наступление экономического кризиса (57%), громкие коррупционные скандалы и отставки министров (62%).

Ровно половина опрошенных считает, что следующий год для них лично будет гораздо лучше предыдущего. 8 % же поделились своей твердой и искренней в этом уверенностью. Чуть меньше – 5 % - заявили, что наступающий год будет хуже уходящего. Накануне новогодних праздников такие настроения вполне оправданы.

Отметим, что жителей России в 2019 году ждет серьезные изменения.Так, например, действующая в стране власть, не спросив мнения россиян, инициировала пенсионную реформу. Также граждан РФ ждут повышение тарифов ЖКХ и НДС, а также рост цен на продукты и бензин.

Опрос проведен 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что непопулярная в народе пенсионная реформа подорвала доверие россиян к действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Так, оказалось, что глава государства заинтересован лишь во внешней политике и крупном капитале, а не чаяниях простых россиян.

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