Российское ТВ учит россиян мракобесию и лженаукам?

Российские государственные журналисты выпустили передачу о пользе гомеопатии. Чуть ранее вся страна вздрогнула от скандала с выселением "зараных онкобольных" после эфира ТВ.

Ситуация вышла двусмысленной именно потому, что гомеопатию в России официально признали лженаукой. Эфир программы «Утро России» от 22 декабря можно посмотреть на YouTube - а до этого на "России-1".

По словам ведущих программы, многие мировые знаменитости лечат сахарными шариками вирусные инфекции, укусы пчел и синяки. На сегодняшний день как минимум половина россиян, использующих гомеопатию, признают ее эффективность.

Свое мнение в качестве эксперта высказала профессор Первого медицинского университета имени Сеченова Инесса Миненко. Она подчеркнула, что клинические испытания гомеопатических препаратов на животных и недоношенных младенцах продемонстрировали хорошие результаты.

Она также добавила, что эффективность гомеопатических препаратов зависит совершенно от других факторов. Речь шла о позе пациента во сне, цвете его глаз и волос и прочих индивидуальных особенностях организма.

Напомним, ранее в Москве разразился скандал на тему заразности рака, когда жительница дома в столице начала сбор подписей под петицией за выселение семьи с онкобольными детьми, которым благотворительный фонд предоставил квартиры на время лечения.

Что характерно, петицию подписали большинство жителей подъезда, мотивируя это страхом заразиться. Вероятно, сказывается низкая осведомленность россиян в медицинских вопросах и достаточно тревожный фон жизни в целом.

Стоит добавить, что с гомеопатией вопросов тоже было много. В 2017 году комиссия при президиуме Российской академии наук признала гомеопатию лженаукой и порекомендовала Минздраву изъять из продажи все гомеопатические препараты. При этом антимонопольная служба получила указание бороться недостоверной рекламы о "лечебных свойствах" таких средств. Тем не менее, люди продолжают пользоваться гомеопатическими препаратами и в целом нареканий не высказывают. Так что имеет смысл оставить россиянам право поступать, как они считают нужным.