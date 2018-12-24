Минобразования запретит сложные домашние задания для школьников?

Глава Министерства просвещения Российской Федерации Ольга Васильева заявила, что предельная нагрузка для школьников должна быть строго-настрого регламентирована.
Об этом, указывает Ольга Васильева, учителя должны помнить, задавая своим подопечным задания на дом. Объем, содержание и сложность домашних заданий, подчеркнула российский министр просвещения, всецело и полностью лежит в зоне ответственности конкретных образовательных организаций и педагогов.
Так, например, указала Ольга Васильева, первоклассникам задавать домашние задания нельзя. Во втором и третьем классах же ребенок не должен тратить на него больше полутора часов. В четвертом и пятом классах, заявила Васильева, школьник не должен сидеть над уроками больше двух часов в день. В 6 и 8 классах — не более двух с половиной часов, в 9 и 11 же — не больше трех с половиной.
Ольга Васильева считает, что российские учителя с этими нормами прекрасно знакомы и должны их придерживаться.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в российских школах скоро, возможно, введут новые должности — старший и ведущий учителя. Глава Министерства просвещения Российской Федерации Ольга Васильева рассказала о том, что это значит и чем эти специалисты будут заниматься.
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