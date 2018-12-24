Должны пожизненно: российские пенсионеры массово берут кредиты

За 10 месяцев текущего года российские пенсионеры оформили кредитов и ссуд на 400 миллиардов рублей. Это, указывают специалисты, на 42 % больше, чем в прошлом году.

Примечательно, что пожилым россиянам отечественные банки выдают кредиты куда охотнее, чем молодым людям. Дело в том, объясняют экономисты, что доход российских пенсионеров хоть и не велик, но относительно стабилен. Поэтому потребительские займы банки давать пенсионерам готовы. А ипотеки, указывает официальная статистика, люди пенсионного возраста берут крайне редко.

Специалисты объяснили, почему банки не боятся давать кредиты пенсионерам. По мнению экспертов, у российских пенсионеров немало прибыльных денежных потоков. Так, объясняют специалисты, помимо заслуженной пенсии многие из них, например, сдают квартиры или комнаты в аренду. Много среди людей пенсионного возраста в России и самозанятых граждан. Зачастую, подытоживают эксперты, пенсионеры более платежеспособны, чем молодежь.

Любопытно, что средний размер потребительского займа для российских пенсионеров составляет порядка 100 тысяч рублей. Это, отметим, один из самых низких показателей среди всех возрастных групп. Так, получается, люди пожилого возраста к кредитам подходят осторожно и взвешенно, не стремясь брать крупные суммы.

Напомним, что размер средней пенсии в Российской Федерации на сегодняшний день составляет порядка 14 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ветеран труда из Магадана удостоился надбавки к пенсии в размере нескольких сотен рублей. Пенсионера, что любопытно, сумма эта оскорбила. Он решил отправить ее в Москву, председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву.

Читайте также:

Пенсионеры России должны переродиться