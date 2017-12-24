Минфин Израиля рассматривает возможность введения в обращение собственной криптовалюты - "электронный шекель".
Это планируют сделать в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на "черном рынке", сообщает газета "Гаарец".
Издание отмечает, что Израиль — не первая страна, в которой возникла идея выпустить электронный аналог национальной валюты. В сентябре Центральный банк Швеции опубликовал документ, в котором содержался анализ возможности создания электронной кроны "e-krona".
Между тем, как пишет газета, израильская и шведская электронные валюты не станут полным аналогом криптовалюты биткоин — "зашифрованной, децентрализованной валюты, которую не выпускает ни одно правительство и которая не имеет четкого стоимостного эквивалента".
Предполагается, что электронный шекель станет альтернативой наличным деньгам. Транзакции будут осуществлять напрямую между потребителями без посредничества банков.
Как говорят эксперты, "вместо того, чтобы носить с собой купюру номиналом в 200 шекелей (около 57 долларов), израильтяне просто смогут использовать ряд кодов в своем смартфоне, в которых будут зашифрованы эти 200 шекелей".
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