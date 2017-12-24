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Источник Правда.Ру

Лабрадора вытащили из проруби

Общество

Женщина-инспектор организации по защите животных Англии засняла на нательную камеру спасение из покрытой льдом реки лабрадора по кличке Харди.

По данным местных СМИ, пес провел в воде около часа. Со словами: "Хороший мальчик!" женщина подползла к нему по льду и помогла вылезти.

Пес затем сам добежал до берега.Отмечается, что Харди замерз и порезал лапу, однако его жизни ничего не угрожает.

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