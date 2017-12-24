Владелец стриптиз-клуба идет в президенты ради женщин

Все документы в ЦИК, чтобы участвовать в выборах президента России в 2018 в качестве кандидата, подал глава российской Ассоциации стриптиз-клубов Лаки Ли.

Пройдёт ли он регистрацию, пока не известно, но знаменитый шоумен уже агитирует за себя и называет главные пункты своей программы: защита женщин, мир и толерантность. По его словам, обижать представительниц прекрасного пола нельзя.

Мирные взаимоотношения и толерантность должны быть во всех слоях общества, во всех национальностях, во всех ментальностях, возрастах и странах. Кстати, ранее шоумен также заявлял, что своим выдвижением в кандидаты в президенты хочет защитить женщин-стриптизёрш и изменить отношение людей к данной профессии.

Помимо этого, ассоциация стриптиз-клубов, которую возглавляет Лаки Ли, подала в суд на агентство Superjob за "оскорбление чести и достоинства".

На такой шаг пошли после того, как портал отказался разместить объявление об открытой вакансии артистки шоу-балета. Однако суд встал на сторону ответчика.

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