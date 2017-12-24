"Шайтаны" пытались атаковать Чечню

Информация о террористах, которые пытались атаковать Чечню, есть у властей региона. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

"Мы же слышали лозунги этих шайтанов, что они говорят: "Мы придем в Россию, мы вам покажем, мы взорвем, мы уничтожим". Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии", - сказал он.

Глава Чечни добавил, что в республике их ждут, чтобы сразу забрать и уничтожить. "Мы полностью все каналы, все ходы, выходы контролируем. Потому что, если они дойдут, то они действительно совершат преступление, террористический акт. Поэтому мы заранее должны знать, где и чем они занимаются", - отметил Кадыров.