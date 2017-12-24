За создание специального отдела при МВД, который будет заниматься контролем за содержанием, использованием животных, а также их охраной, выступили депутаты Ленинградской области.
Один из авторов инициативы, парламентарий Владимир Петров рассказал, что законодатели готовят предложение по созданию зоополиции, которое будет направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Народный избранник отметил, что идея связана в том числе и с появлением в стране так называемых догхантеров, которые, по его словам, "пытаются решить проблемы, в частности с бездомными собаками, своими методами".
В России сейчас нет организаций, которые бы занимались вопросами, связанными с жестоким обращением с животными, нападением бездомных и домашних собак на людей, а также случаями, когда люди оставляют животных на произвол судьбы.
Напомним, в Госдуме уже приняли закон об усилении наказания за жестокое обращение с животными. Живодерам, догхантерам, а также тем, кто незаконно содержит особо ценных диких животных, теперь грозит до пяти лет тюрьмы.
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