"Мимимишное" решение депутов

За создание специального отдела при МВД, который будет заниматься контролем за содержанием, использованием животных, а также их охраной, выступили депутаты Ленинградской области.

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Один из авторов инициативы, парламентарий Владимир Петров рассказал, что законодатели готовят предложение по созданию зоополиции, которое будет направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Народный избранник отметил, что идея связана в том числе и с появлением в стране так называемых догхантеров, которые, по его словам, "пытаются решить проблемы, в частности с бездомными собаками, своими методами".

В России сейчас нет организаций, которые бы занимались вопросами, связанными с жестоким обращением с животными, нападением бездомных и домашних собак на людей, а также случаями, когда люди оставляют животных на произвол судьбы.

Напомним, в Госдуме уже приняли закон об усилении наказания за жестокое обращение с животными. Живодерам, догхантерам, а также тем, кто незаконно содержит особо ценных диких животных, теперь грозит до пяти лет тюрьмы.