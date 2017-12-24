Западные СМИ: США подлили бензина в костер войны на Украине

Только огня в масла подольет крайне "опрометчивое" решение администрации Дональда Трампа "оборонительного" оружия Украине.

Так пишет журнал The National Interest. По его мнению, такой "враждебный" по отношению к Москве шаг Вашингтона лишь ухудшит и так непростые отношения двух держав, а также внушит украинским ястребам мысль о возможной военной победе.

Данный месяц выдался крайне неблагоприятным для отношений между Москвой и Вашингтоном. А кульминацией же стало "опрометчивое" решение администрации Дональда Трампа разрешить продажу "оборонительных" вооружений на Украину, передает The National Interest.

В действительности же, по мнению ряда СМИ, поставки оружия Киеву, особенно на фоне "продолжительной истории вмешательства США на Украине", крайне неоднозначны, если принять во внимание, что эта страна находится в российской сфере влияния и представляет собой важнейший субъект во "внутренней зоне безопасности России".