Объект, похожий на исчезнувшую более месяца назад подводную лодку "Сан-Хуан", исследует российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Пантера плюс".
Об этом сообщается в СМИ страны. Затонувшее судно обнаружил "Эсминец "Саранди". Также сообщается, что исследовательский корабль российского ВМФ "Янтарь" отплыл накануне из Монтевидео в Уругвае и направляется в зону поисков субмарины.
Судно снова приступит к поискам подлодки с понедельника.
Напомним, подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".
После 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но поиск самого судна продолжится.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные.
Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные.
В Бельгии и Словакии арестованы поставки газа на Украину.
Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…