Россия нашла аргентинскую подлодку

Объект, похожий на исчезнувшую более месяца назад подводную лодку "Сан-Хуан", исследует российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Пантера плюс".

mil.ru

Об этом сообщается в СМИ страны. Затонувшее судно обнаружил "Эсминец "Саранди". Также сообщается, что исследовательский корабль российского ВМФ "Янтарь" отплыл накануне из Монтевидео в Уругвае и направляется в зону поисков субмарины.

Судно снова приступит к поискам подлодки с понедельника.

Напомним, подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

После 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но поиск самого судна продолжится.