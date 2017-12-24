Военные Великобритании в Афганистане огорчены тем, что командование выделило лишь по одному фунту стерлингов на человека на празднование Рождества.
Дело в том, что армейцы из других стран смогли отметить праздник с большим размахом. Об этом пишет газета Sunday Times.По ее данным, контингенту из 500 британских военнослужащих выделили в общей сложности 500 фунтов для проведения праздничных мероприятий.
А их американские коллеги получили из Вашингтона сразу восемь новогодних елей, праздничные украшения, множество индеек для рождественского стола, подарки и копию нового фильма "Звездные войны" для совместного просмотра.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные.
Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные.
В Бельгии и Словакии арестованы поставки газа на Украину.
Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…