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Рождественские подарки не получили британские военные

Общество

Военные Великобритании в Афганистане огорчены тем, что командование выделило лишь по одному фунту стерлингов на человека на празднование Рождества.

Дело в том, что армейцы из других стран смогли отметить праздник с большим размахом. Об этом пишет газета Sunday Times.По ее данным, контингенту из 500 британских военнослужащих выделили в общей сложности 500 фунтов для проведения праздничных мероприятий. 

А их американские коллеги получили из Вашингтона сразу восемь новогодних елей, праздничные украшения, множество индеек для рождественского стола, подарки и копию нового фильма "Звездные войны" для совместного просмотра. 

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