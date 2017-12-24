Рождественские подарки не получили британские военные

Военные Великобритании в Афганистане огорчены тем, что командование выделило лишь по одному фунту стерлингов на человека на празднование Рождества.

Дело в том, что армейцы из других стран смогли отметить праздник с большим размахом. Об этом пишет газета Sunday Times.По ее данным, контингенту из 500 британских военнослужащих выделили в общей сложности 500 фунтов для проведения праздничных мероприятий.

А их американские коллеги получили из Вашингтона сразу восемь новогодних елей, праздничные украшения, множество индеек для рождественского стола, подарки и копию нового фильма "Звездные войны" для совместного просмотра.