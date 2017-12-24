Лавров верит в правду "дела" Браудера

На беспристрастное расследование по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера рассчитывает Россия.

Кроме того, наша страна надеется, что виновных привлекут виновных к ответственности. Об этом заявил в интервью кипрской газете "Симерини" глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Напомним, в октябре Министерство юстиции и общественного порядка Кипра заявило, что правовое сотрудничество с Генеральной прокуратурой РФ по уголовному делу, касающемуся операций с акциями ПАО "Газпром", одним из фигурантов которого проходит Уильям Браудер, продолжается.

Иск зарегистрирован в суде, и дальнейшее исполнение запроса приостановлено до вынесения судебного решения, отметили в минюсте Кипра. Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

В нашей стране он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.

Браудеру вменяется организация уклонения от уплаты налогов, организация преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента. По словам адвоката, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и вывод за рубеж акций "Газпрома".