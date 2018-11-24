Россияне признались, сколько денег им нужно для счастья

Социологи провели любопытное исследование и выяснили, сколько денег необходимо жителям того или иного российского города для комфортной и счастливой жизни.

Так, выяснилось, что самые высокие финансовые запросы у жителей далекого Владивостока. Среднестатистическому жителю дальневосточного города, оказывается, для комфортной жизни необходимо аж 208 тысяч рублей в месяц.

На втором месте рейтинга, что неудивительно, оказалась Москва. Столичному жителю нужно примерно столько же, сколько и его соотечественнику из Владивостока. Так, москвичи заявили, что в среднем для счастья им хватит 207 тысяч рублей в месяц.

Замыкает тройку российских городов с самыми высокими финансовыми запросами их жителей Ростов-на-Дону. Люди, живущие там, будут довольны 203 тысячам рублей в месяц.

А вот самые скромные финансовые запросы оказались у жителей Оренбурга и Набережных Челнов. Для комфортной и счастливой жизни, признались оренбуржцы и челнинцы, им хватит и 116 тысячи рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты составили рейтинг городов Российской Федерации согласно средним показателям интеллекта их жителей. Так, самые умные россияне, оказываются, живут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Омске. А вот среди аутсайдеров рейтинга значатся республики Кавказа, Якутия, а также Ставрополь и Иркутск.

Фото: facebook. com

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