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Выяснено, чем люди готовы пожертвовать ради смартфона

Общество

Лишиться еды и лекарств, теплых вещей в холод и зонта в дождь — на такие жертвы готовы пойти люди, но не лишиться смартфона. Об этом поведала "Лаборатория Касперского", после опроса граждан 15 стран в июне 2018. В России на вопросы ответили 750 человек.

Выяснено, чем люди готовы пожертвовать ради смартфона. 391194.jpeg

Из исследования стало ясно: меж базовой вещью и гаджетом человек выберет последней. Например, почти 50% россиян согласны мокнуть под дождем, но не выпустить мобильный телефон из рук. 25% готовы обменять гаджет на лекарство, нужное во время болезни, и еду, испытывая голод. Кроме того, каждый пятый обменял бы смартфон на теплую одежду в холод.

В пресс-службе "Лаборатории Касперского" рассказали, что треть хозяев гаджетов утром сначала проверяет его "содержимое", а потом уже приступает к делам. Ощущение дискомфорта рождается, так как людям кажется, что без устройства они выпадают из потока событий. Это приводит к тому, что девайс стал сотрапезником. 45% едят с телефоном в руках, а каждый пятый берет смартфон в душ.

Зависимость порой принимает странные формы: люди пользуются навигатором на гаджете, даже если знают дорогу (36%), некоторые используют его как прикрытие, если не хотят общаться с окружающими (18%). Стоит отметить, что 68% из участников опроса застали время, когда смартфонов не было, однако большинство не хотят его вернуть (74%).

Интересным является и факт того, что 23% всегда берут с собой "подзарядку", дабы не лишиться устройства из-за проблем с батарейкой. А 39% предпочитают аккуратно рассчитывать оставшийся резерв.

Руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников подчеркнул, цифры в проведенном исследовании не нуждаются в комментариях. Различные гаджеты стали незаменимы для людей. Устройствам доверяют в непростых ситуациях. Этим пользуются киберпреступники, за первые 6 месяцев 2018 года "Лаборатория" только в РФ выявила больше вредителей для Android, чем в прошлом году за сходное время. По мнению Наместникова, ситуация в будущем станет лишь хуже.

Источник фото: REX/Shutterstock

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