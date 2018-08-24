Медики приняли за рак забытый в животе пациентки 16-сантиметровый зажим

Инцидент имел место в городе Красноярске. 63-летняя женщина перенесла операцию по удалению грыжи. После того, как ее выписали из больницы, пенсионерку стали преследовать сильные боли в животе.

Женщина вновь пошла к врачам. Медики обследовали ее и поставили диагноз неутешительный, куда серьезнее грыжи — рак. Женщина уже даже смирилась с диагнозом, но на повторном обследовании выяснилось, что дело вовсе не в онкологическом заболевании. Оказалось, что во время удаления грыжи врачи в буквальном смысле забыли внутри женщины 18-сантиметровый зажим.

Медикам пришлось провести женщине еще одну операцию. Но 63-летняя пациентка просто так это дело не оставило — врачи ведь допустили серьезную ошибку, а после еще и поставили ей неправильный диагноз. Она обратилась в суд с иском на три миллиона рублей. Судебный процесс уже длится несколько месяцев.

Медики, защищаясь, утверждают, что забытый ими в кишечнике у женщины медицинский инструмент якобы никак не повлиял на состояние ее здоровье. Аргумент, надо заметить, сомнительный — из-за зажима женщина испытывала сильнейшие боли. Потом ей заявили, что у нее смертельный диагноз, а потом повторно положили под нож.

На данный момент расследование уголовного дела, заведенного по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) продолжается.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом случае врачебной халатности. Так, машина скорой помощи отказалась ехать на выезд к пациенту повторно. В результате несчастный скончался.

Фото: bugaga.ru

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