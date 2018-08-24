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СМИ: в Эстонии захотели восстановить памятник пособникам нацистов

Общество

Эстонская консервативная национальная партия выступила с предложением восстановить памятник солдатам Эстонии, что во времена Второй мировой войны присягнули на верность Третьему Рейху.

СМИ: в Эстонии захотели восстановить памятник пособникам нацистов. 391178.jpeg

Памятник, о восстановлении которого идет речь, демонтировали в далеком 2004 году. Тогда он вызвал бурный международный скандал и эстонские власти решили избавиться от него. Но вот прошло чуть больше десяти лет и памятник эстонским нацистам вновь может появиться. Об этом сообщает интернет-портал "Delfi".

Тогда, четырнадцать лет назад, он представлял собой мемориальный знак с барельефом солдата в форме вермахта с железным крестом на груди и автоматом в руках. Направленном, конечно же, на восток.

Теперь же эстонцы соберутся в том месте, где когда-то демонтировали памятник, будут петь патриотические песни, вспоминать историю своей страны, а в конце концов установят временный памятный мемориал.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эстонские депутаты совместно с депутатами латвийскими провели совещание по поводу бережливого отношения к общему историческому наследию. На совещании этом представители двух прибалтийских государств решили взыскать с Российской Федерации компенсацию за период "оккупации" их территорий Советским Союзом.

Также оккупантами недавно назвала советских солдат и Чехия. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Но Прага, к счастью, никакой компенсации от России за дела СССР не требует. И, что любопытно, президент РФ Владимир Путин заявил, что современная Россия осуждает введение советских войск в Чехословакию в 1968 году, но не несет за это ответственности.

Фото: википедия

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