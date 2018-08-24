Названа реальная причина пожара в "Зимней вишне"

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" начался из-за светодиодного светильника. Об этом говорят завершившиеся результаты экспертизы электрооборудования.

По предварительным данным, в один из светильников на четвертом этаже здания попала талая воды с крыши торгового центра. На этот случай должен был включиться защитный автомат, но он в "Зимней вишне" был или неисправен, или отсутствовал вовсе.

Определить точное место очага возгорания специалистам пока не удалось, но они придерживаются мнения, что пожар возник в электропроводке, что питает светодиодные плафоны над детским "сухим" бассейном.

Напомним, что пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово в концерте марта текущего года. Трагедия унесла жизни больше полусотни человек. Подавляющее большинство из них — дети. Еще около сотни человек пострадали.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пранкер Евгений Вольнов стал сотрудником украинского сайта "Миротворец", главная цель которого — создание единого реестра "врагов Украины". Напомним, что после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре именно Вольнов запустил слух о сотнях погибших. Известно, что на украинском сайте Вольнов будет работать на общественных началах. Его работодатели отметили, что пранкер умеет общаться с аудиторией, эрудирован, обладает чувством юмора и тактом.

Фото: МЧС России

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