Названа реальная причина пожара в "Зимней вишне"

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" начался из-за светодиодного светильника. Об этом говорят завершившиеся результаты экспертизы электрооборудования.
По предварительным данным, в один из светильников на четвертом этаже здания попала талая воды с крыши торгового центра. На этот случай должен был включиться защитный автомат, но он в "Зимней вишне" был или неисправен, или отсутствовал вовсе.
Определить точное место очага возгорания специалистам пока не удалось, но они придерживаются мнения, что пожар возник в электропроводке, что питает светодиодные плафоны над детским "сухим" бассейном.
Напомним, что пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово в концерте марта текущего года. Трагедия унесла жизни больше полусотни человек. Подавляющее большинство из них — дети. Еще около сотни человек пострадали.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пранкер Евгений Вольнов стал сотрудником украинского сайта "Миротворец", главная цель которого — создание единого реестра "врагов Украины". Напомним, что после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре именно Вольнов запустил слух о сотнях погибших. Известно, что на украинском сайте Вольнов будет работать на общественных началах. Его работодатели отметили, что пранкер умеет общаться с аудиторией, эрудирован, обладает чувством юмора и тактом.
Фото: МЧС России
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