РПЦ жестко ответила главе Татарстана о пьянстве

Представители РПЦ жестко выразили свое отношение к инициативе главы Татарстана разрешить свободную продажу пива на стадионах во время спортивных соревнований.

"Православный не значит пьяный", — заявили в РПЦ. На прошлой неделе глава Татарстана Рустам Минниханов в разговоре с Путиным высказал мнение, что "православные братья" были бы не против отмены ограничений по продаже пива на стадионах.

После этого представитель церкви Валерий Доронкин напомнил, что пьянство в христианстве считается страшным грехом, и церковь "категорически против такого предложения".

"Да, у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя. Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом", — заявил руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин.

Он же назвал послабления, которые были допущены в отношении реализации алкоголя на время ЧМ-2018, Доронкин назвал "международными требованиями, продиктованными нам извне".

По словам Доронкина, "это не значит, что мы должны закрывать глаза на те проблемы, которые у нас есть. Только по официальной статистике от причин, связанных с алкоголем, каждый год в России умирают больше полумиллиона человек".

Напомним, что глава Татарстана Рустам Минниханов в качестве аргумента привел такой пример, что продажа пива в период ЧМ-2018 принесла 89 млн руб. При этом "никаких эксцессов, никаких проблем не было". Минниханов в шутку заявил, что ему, как мусульманину, "стыдно" затрагивать этот вопрос, однако он заботится "о наших братьях православных".

Шутки шутками, а в России продажа алкоголя на стадионах и других спортивных объектах запрещена в соответствии с федеральным законом № 171-ФЗ о госрегулировании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Конкретно во время ЧМ-2018 в законодательстве были допущены послабления.

Причем, поправку, разрешающую продажу пива на аренах в период крупных международных соревнований, внес президент России Владимир Путин еще до Кубка конфедераций и ЧМ-2018.