Минздрав назвал регионы России с самыми жирными гражданами

Жители Алтайского края чаще других россиян страдают от ожирения. К такому выводу пришли эксперты Министерства здравоохранения.

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В регионе лишний вес у 127 200 человек, это почти 5,4%. В Магаданской области, которая заняла второе место в списке ведомства, выявлено 4 900 больных (3,4%), а в Курганской, она на третьем, — 23 600 (2,8%).

Стоит отметить, что в первых двух регионах процент людей с избыточным весом уменьшился (на 9% и 7,5% соответственно), в последней области наблюдается обратный процесс.

Россияне все чаще страдают от ожирения, за год больных стало больше на 10%. Особенно сложна ситуация в Кабардино-Балкарии, Костромской, Ульяновской, Курской, Смоленской, Калужской, Ивановской и Ярославской областях, где количество страдающих от избытка веса выросло на четверть. В Ненецком автономном округе, где два года назад лишь одному жителю диагностировали ожирения, через год их стало 536. В столице диагностировано 66 300 случаев, это 0,5%.

Отдельно эксперты посчитали болеющих несовершеннолетних граждан: более всего их в Еврейской автономной области — 64%. Кроме того, еще в 14 регионах одна треть пациентов — дети.

Отметим, в прошлом году во всей стране около 2 миллионов людей страдали от лишнего веса.

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