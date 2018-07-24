В Иркутской колонии 400 сотрудников ФСИН учились подавлять бунт заключенных

В Иркутской области прошли тактико-специальные учения по пресечению массовых беспорядков в исправительном учреждении поселка Маркова.
Сообщается, что в них приняли участие более 400 сотрудников ГУФСИН России по Иркутской области.
По данным пресс-службы ГУФСИН по региону, легенда учений гласит, что группа осужденных, отбывающих наказание в колонии №19, отказалась соблюдать распорядок дня учреждения и выполнять законные требования сотрудников.
Соответственно, личный состав колонии и подведомственных учреждений ГУФСИН был поднят по тревоге, в главном управлении была организована работа оперативного штаба. Осужденные якобы забаррикадировались на территории колонии и потребовали машину, деньги и алкоголь.
Отрабатывались навыки ведения переговоров, после чего была проведена учебная спецоперация с участием сил и средств сводных отрядов и отряда специального назначения ГУФСИН «Ураган».
В учениях также принимали участие сотрудники полиции, управления Росгвардии по Иркутской области, УФСБ России по региону.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
На территории РФ могут обнаружиться "незарегистрированные агенты" американских властей.
На территории РФ могут обнаружиться "незарегистрированные агенты" американских властей.
Проанализированы и наголову разбиты все аргументы властей о "пользе повышения пенсионного возраста в России". Читаем разоблачение мифов о необходимости реформы.
Россия поставила Армении новейшее оружие на 200 миллионов долларов по кредитному договору. Осмотрительно ли это в условиях курса страны в НАТО?