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В Иркутской колонии 400 сотрудников ФСИН учились подавлять бунт заключенных

Общество

В Иркутской области прошли тактико-специальные учения по пресечению массовых беспорядков в исправительном учреждении поселка Маркова.

В Иркутской колонии 400 сотрудников ФСИН учились подавлять бунт заключенных. 389956.jpeg

Сообщается, что в них приняли участие более 400 сотрудников ГУФСИН России по Иркутской области. 

По данным пресс-службы ГУФСИН по региону, легенда учений гласит, что группа осужденных, отбывающих наказание в колонии №19, отказалась соблюдать распорядок дня учреждения и выполнять законные требования сотрудников.

Соответственно, личный состав колонии и подведомственных учреждений ГУФСИН был поднят по тревоге, в главном управлении была организована работа оперативного штаба. Осужденные якобы забаррикадировались на территории колонии и потребовали машину, деньги и алкоголь.

Отрабатывались навыки ведения переговоров, после чего была проведена учебная спецоперация с участием сил и средств сводных отрядов и отряда специального назначения ГУФСИН «Ураган».

В учениях также принимали участие сотрудники полиции, управления Росгвардии по Иркутской области, УФСБ России по региону.

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