Проигравшую Самойлову снова отправят позориться на "Евровидение"?

Несмотря на то, что на недавнем "Евровидении" певица Юлия Самойлова не дошла до финала, возможно, в этой истории не все еще потеряно и шанс снова оказаться на крупном международном музыкальном конкурсе еще есть.



Юлия Самойлова не прошла в финал "Евровидения"

Дело в том, что в интернете появилась петиция, создатели которой настоятельно призывают отправить Самойлову на это музыкальное состязание снова в 2019 году. Конечно, — в качестве представительницы России. Петиция адресована Первому каналу и лично президенту Владимиру Путину.

Автор воззвания, некто Виктор Быков называют Самойлову гордостью России и от лица российского народа в своем лице просит ее снова отправиться на "Евровидение", на этот раз в Израиль.

Идею Быкова разделяет и член экспертного совета по развитию информационного общества при Государственной думе Вадим Манукян. Напоминая, что Бог любит троицу, он поддерживает эту идею, считая, что после выступления в этом году осталась некая недосказанность, вызванная волнением, которое певице не удалось побороть.

По мнению эксперта, в случае, если Самойловой на этот раз удастся победить, очередной конкурс уже на российской территории можно будет провести в Севастополе, что было бы, по его словам, символично.

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