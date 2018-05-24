Охраняющая ЧМ-2018 полиция "взбунтовалась" из-за стыдной еды

В социальных сетях было опубликовано видео из Волгограда. На кадрах видно, как прибывшие для усиления охраны на чемпионате мира-2018 полицейские едят выданные им пайки прямо на улице. Некоторые же, недовольные качеством пищи, бросают пакеты на землю.



Служба в полиции: для кого — призвание, для кого — проклятие?

В МВД заявили, что кадры на видеозаписи не соответствуют действительности. Однако в средствах массовой информации и социальных сетях появляется все больше и больше жалоб от сотрудников полиции на проблемы с жильем, едой, графиком работы.

20 мая в сообществе "Омбудсмен полиции" социальной сети ВКонтакте появилось видео, на котором полицейские при исполнении обязанностей получает пакеты с едой из кузова грузовика. Внутри пакета — гречка, овощи, сок, котлета. За кадром слышатся фразы "Какое горячее? Ледяное" и "Что это за говно".

Судя по ролику, можно сделать вывод, что в Волгограде не только не предоставили полицейским горячую и качественную пищу, но и не предусмотрели специально отведенных мест для обеденного перерыва. Стражам порядка приходится есть на улице стоя, для удобства разложив провизию на бетонных блоках. В конце видео недовольный полицейский выбрасывает пакет с едой. За кадром снова высказывают недовольство: "Покормить что ли нормально не можете?".

Сотрудники МВД, что выложили этот ролик в социальную сеть, жестоко поплатились за свой поступок. Днем позже в этом же сообществе ВКонтакте появилась информация, что в наказание за распространение данного видеоролика МВД уволило автора видео и тех, кто непосредственно выложил ролик, а также поменяло коменданта отряда. Этого руководству показалось мало — еще они якобы отказали сотрудникам в выплате командировочных расходов.

МВД по Волгоградской области дало официальный комментарий, в котором заявило, что еда полицейским была доставлена без нарушений и согласно описанным в заключенном госконтракте правилам. Ведомство также добавило, что стражам порядка выделили помещение для приема пищи, но они сами решили отобедать на улице.

"Прикомандированным сотрудникам полиции было предложено для приема пищи здание столовой на улице Чуйкова. Часть полицейских предпочла принимать пищу в столовой, другая часть — на улице, по собственному желанию", — заявили представители ведомства.

Автор ролика об обеде полицейских рассказал в "Омбудсмене полиции", что его и его коллег заселили в заброшенный детский лагерь и не выпускают за его пределы во внеслужебное время. Автор ролика жалуется, что в санузлах три дня не было воды, а в корпусе, рассчитанном на 40 человек, оказалось всего 8 розеток.

Жалобы на жилье от сотрудников полиции поступили и из Ростова-на-Дону. Там отряд полицейских расселили в старом студенческом общежитии. В обращении на сайте forum. msk один из стражей порядка рассказал, что живут они в тех же условиях, что и заключенные в тюрьмах, в комнаты заселяют по 5, 10, а то и 20 человек. Никого не выпускают за периметр.

Автор сообщения также пожаловался на невозможность стирки и запрет на летнюю форму по неизвестным причинам. По его словам, полицейским приходится по 17-18 часов патрулировать участки в ботинках и тёплой одежде. В день публикации этой записи в Ростове-на-Дону было +22°C.

Стоит отметить, что некоторые комментаторы в социальных сетях довольны предложенными им условиями и заявляют, что каждый из них знал, на что шел. Некоторые полицейские даже критикуют поведение коллег, решивших вынести сор из избы.