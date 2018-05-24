Врачи назвали сон на выходных спасением от смерти

Недосып чреват многими опасностями, включая даже риск преждевременной смерти. Однако в этом вопросе можно немного схитрить. Оказывается, полноценная компенсация недосыпа рабочих дней в выходные может стать выходом. Так утверждают исследователи из Стокгольмского университета.
В их эксперименте поучаствовали более 38 тысяч взрослых, которые предоставили ученым данные о качестве и продолжительности своего отдыха в разные дни. Ученые потратили тринадцать лет на анализ этой информации. При этом они учитывали и прочие параметры, такие как вредные привычки испытуемых, их физическая активность, индекс массы тела.
Обнаружилось, что у людей в в возрасте до 65 лет, которые спали менее 5 часов в день, риск умереть раньше срока увеличивался на 65 процентов по сравнению с теми, кто отдыхал 6-7 часов в день. Но не все так печально. У тех, кто имел возможность поспать вдоволь в выходные, показатели выравнивались и приближались к данным тех, кто спал более "правильное" количество часов.
При этом стоит помнить, что слишком долгое пребывание в объятиях Морфея (более 9 часов) снова возвращает к рискам раннего ухода.
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