Ученые назвали диету, которая действительно продлевает жизнь

Еще в 60-х годах XX века проводились эксперименты на животных, в частности, на мышах, которые показывали, что уменьшение калорийности пищи продлевает этим существам жизнь. Позже ученые изучили гены и гормоны, которые задействованы в этом феномене. Но систематизировать эти знания и с их помощью помочь достигнуть долголетия многим животным, не говоря уже о человеке, тогда так и не удалось.

Объяснения же, почему ограничение калорий способно продлить жизнь животным, нашли специалисты из Сколковского института науки и технологий. Вместе с коллегами из Гарварда они смогли объяснить генетические механизмы, имеющие место при таком эксперименте. Для этого они изучали изменения в функционировании клеток мышей, когда их ограничивают в еде на продолжительный срок.

Ученые заметили, что геном живых существ по мере увядания тела меняется - активность части генов заметно повышается или понижается в результате появления или удаления особых химических меток. Также со временем в геноме накапливаются мутации.

Изучение показало, что при переходе на низкокалорийную пищу процесс старения замедляется. Мыши, находившиеся "на правильном питании", обладали более"молодым" набором метильных меток, чем те, что "не считали калорий".

При этом оказалось, что пища, не перегруженная излишними калориями, имеет накопительный эффект для организма. Чем дольше животное так питается, тем на более долгий срок "откладывается" старение.

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