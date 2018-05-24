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Источник Правда.Ру

Россиян ждет пенсия по-чилийски

Общество

Антон Силуанов, первый вице-премьер Российской федерации, заявил, что Россия не вернется к обязательной накопительной пенсионной системе, а будет развивать добровольную.

Россиян ждет пенсия по-чилийски. 387211.jpeg
Фото: flickr.com

По словам Антона Силуанова, правительству стоит развивать добровольную накопительную систему, чтобы предоставить гражданам достойные выплаты после окончания трудовой деятельности. Силуанов подчеркивает, что речь идет о добровольном пенсионном капитале, индивидуальном для каждого россиянина.

Своим мнением по данному вопросу поделился проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Он отмечает, что добровольная накопительная система существует параллельно остальным выплатам и не исключает их. Минимальную пенсию обеспечивает государство тем, кому не удалось ничего накопить. Более весомые деньги получает человек, в пользу которого отчислял его работодатель. Добровольные накопления, тем самым, становятся приятным бонусом.

Концепция индивидуального пенсионного капитала разрабатывается уже не первый год. Один из проектов предлагает гражданину копить на пенсию из своей зарплаты. Такая концепция предлагает отчисление из зарплаты от 0 до 6 % в течение шести лет. При этом гражданин в первый год вступления в силу закона может отказаться от участия в программе. Тогда за ним останется право установить комфортный уровень отчислений или же написать заявление на пятилетние "каникулы", которые можно брать несколько раз подряд. При всем при этом ему продолжат поступать отчисления из фонда оплаты труда, если только не будет введен налоговой маневр.

Стоит отметить, что в мире существуют десятки разных систем добровольного накопления. Какая из них идеальная — сказать сложно. В США, например, молодежь категорически отказывается откладывать какие-либо сбережения на собственную старость — пенсионные счета 40 % американцев пусты. Нагляден и опыт чилийцев. В финансовый кризис и без того бедные пенсионеры Чили стали еще беднее из-за обрушения финансовых институтов.

Сафонов утверждает, что отладить систему добровольного накопления пенсии удалось лишь в тех странах, где изначальный уровень заработка населения был довольно высоким. Дело в том, что граждане этих стран просто-напросто могут себе позволить откладывать деньги на старость, в то время как жители менее зажиточных стран тратят деньги на удовлетворение насущных нужд. Внедрять систему необходимо параллельно с повышением экономики, иначе граждане будут не только не заинтересованы в добровольных пенсионных накоплениях, но и не смогут их себе позволить.

Добровольную накопительную систему в России возможно ввести уже со следующего года, считает Сафонов. Вот только необходима лишь обширная информационная кампания, что объяснит все плюсы и минусы, нюансы и подводные камни такой стратегии накопления. Хотя вряд ли получится внедрить систему сразу в масштабах всей страны — доходы большинства россиян не позволяют им откладывать что-либо "на старость". Следует подумать о тех гражданах, кому не подходит данная накопительная система и, возможно, разработать иную, альтернативную концепцию.

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Пенсия — источник тревоги?
Темы Россия пенсия экономика накопления
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