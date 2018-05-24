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Источник Правда.Ру

Медицина будущего: о здоровье россиянам расскажут гаджеты

Общество

О медицине будущего шла речь на сессии нынешнего Петербургского международного экономического форума.

Медицина будущего: о здоровье россиянам расскажут гаджеты. 387206.jpeg

По словам российского министра здравоохранения Вероники Скворцовой, во главу угла на следующие 30 лет встанут следующие задачи: увеличение продолжительности жизни граждан, популяризация профилактики заболеваний, развитие биотехнологий и дальнейшая роботизация сферы.

Министр подчеркнула, что осознание ценности жизни каждого человека и реализация этого посыла на практике должны стать приоритетом здравоохранения. А долголетие и здоровье граждан — основным признаком развитого государства.

Скворцова констатировала, что медицина будущего будет цифровой, а значит, современные гаджеты смогут на регулярной основе предоставлять гражданину всю информацию о его здоровье, и если "системы корабля" забарахлят, человек сможет, не теряя драгоценного в этих случаях времени, оперативно получить помощь.

Как писала ранее "Правда.Ру", медицина будущего — это не только новые уникальные лекарства, но и высокие технологии. Они не только будут более эффективно лечить, но и помогут пациентам не проходить через мучительные медицинские манипуляции, как это происходит сейчас. Главное — вовремя установить диагноз. Так, врачи из Великобритании разработали тест, способный произвести диагностику любого недуга за 30 минут.

Еще одна из хороших новостей здравоохранения завтрашнего дня,о которой мы тоже писали, для людей с редкими группами крови появился шанс на скорую помощь в случае необходимости срочного переливания. Как известно, иногда их просто не успевают спасти, потому что поиск необходимого биоматериала может занять много времени. Между тем ученые-биологи из Бристольского университета еще на несколько шагов приблизились к революционному открытию, способному в прямом смысле "редактировать" редкую кровь, удаляя из клеток гены редких групп крови.

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Темы робот будущее здоровье медицина Вероника Скворцова Петербургский международный экономический форум
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