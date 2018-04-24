ГИБДД официально продаст водителям "блатные" номера

Российские госавтоинспеции перестанут выдавать госномера, сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

По его словам, "в рамках проекта закона "О регистрации транспортных средств» планируется, что владелец транспортного средства будет выбирать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится".

Для того, чтобы исключить коррупционный момент, инспекторы решили ввести аукционную систему розыгрыша номеров. Также в госавтоинспекциях рассматривают возможность встраивать в регистрационные знаки электронные чипы, которые помогут усовершенствовать работу фотовидеофиксаторов.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что российские чиновники могут изменить правила сдачи экзаменов при получении водительских прав.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников пояснил, что сотрудники ГИБДД предлагает объединить задания на площадке и в городе.

По его словам, это позволит увидеть, как будущие водители ориентируются в пространстве, повышать их грамотность, а также сократить число аварий на дорогах.

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