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Источник Правда.Ру

Грядут аресты за VPN? Роскомнадзор запретит все средства обхода блокировок

Общество

Роскомнадзор предлагает рассмотреть новый законопроект, согласно которому борьбу с обходом блокировок будут регулировать, в том числе, через VPN и анонимайзеры. Проект называется "Порядок идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам", он размещен на правительственном портале.

Грядут аресты за VPN? Роскомнадзор запретит все средства обхода блокировок. Грядут аресты за VPN? Роскомнадзор запретит все средства обхода

Если документ примут, любой сайт могут занести в реестр запрещенных ресурсов для блокировки после решения суда об административном правонарушении. Это поможет легализовать блокировку миллионов IP-адресов в рамках борьбы с мессенджером Telegram.

Эксперты полагают, что Роскомнадзор понял: блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных правовых основаниях, поэтому и решено устранить на подзаконном уровне этот пробел.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что мессенджер Telegram пытается найти пути обхода блокировки, из-за чего сначала перешел на подсеть американской компании Amazon, включающую в себя более 600 000 ip-адресов, затем — на подсеть Google, в которой было 540 000 ip-адресов.

Из-за этого Роскомнадзор 22 апреля частично заблокировал часть IP-адресов поисковика, из-за чего у пользователей возникли проблемы с открытием стартовой страницы Google. Чаще всего проблемы возникали у клиентов "Ростелеком".

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Темы telegram законопроект Роскомнадзор
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