Грядут аресты за VPN? Роскомнадзор запретит все средства обхода блокировок

Роскомнадзор предлагает рассмотреть новый законопроект, согласно которому борьбу с обходом блокировок будут регулировать, в том числе, через VPN и анонимайзеры. Проект называется "Порядок идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам", он размещен на правительственном портале.

Если документ примут, любой сайт могут занести в реестр запрещенных ресурсов для блокировки после решения суда об административном правонарушении. Это поможет легализовать блокировку миллионов IP-адресов в рамках борьбы с мессенджером Telegram.

Эксперты полагают, что Роскомнадзор понял: блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных правовых основаниях, поэтому и решено устранить на подзаконном уровне этот пробел.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что мессенджер Telegram пытается найти пути обхода блокировки, из-за чего сначала перешел на подсеть американской компании Amazon, включающую в себя более 600 000 ip-адресов, затем — на подсеть Google, в которой было 540 000 ip-адресов.

Из-за этого Роскомнадзор 22 апреля частично заблокировал часть IP-адресов поисковика, из-за чего у пользователей возникли проблемы с открытием стартовой страницы Google. Чаще всего проблемы возникали у клиентов "Ростелеком".

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