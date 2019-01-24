Жители многоэтажки травят семью с ребенком-инвалидом

Жители московского многоквартирного дома максимально осложнили жизнь семье с ребенком-инвалидом.
Об этом прессе рассказала мама мальчика, уставшая бороться с агрессией соседей. По ее словам, в дом на Авиамоторной они переехали недавно, купив там квартиру в ипотеку. Причиной переезда стала школа, где могут учиться дети-колясочники.
Как пишет Glavtema.ru, соседи встретили новых жильцов в штыки. Сначала кто-то из соседей залил клеем крепления пандуса, а затем и вовсе оторвал его, сделав невозможным применение по назначению.
К тому же, на стоянке автомобилю семьи, припаркованному на специальном месте, уже успели порезать шины. В полиции активности на жалобы супругов не проявили и ничего по этому поводу до сих пор не сделали. Пострадавшие уже готовят заявление в прокуратуру, так как расценивают действия соседей как вандализм, а неучастие полиции — как отказ от исполнения своих обязанностей.
Очень характерно, что после того, как женщина с сыном съездила на реабилитацию, один из соседей высказал ей в коридоре: "Надо было думать головой, когда рожала ребенка-инвалида".
Этот скандал не первый в череде аналогичных диких случаев. В декабре на всю страну прославились жители московской многоэтажки, которые собирали подписи против проживания в доме онкобольных детей. Причиной агрессии была твердая уверенность местных пенсионеров в том, что рак заразен. Так что подобное поведение в обществе уже никого не удивляет.
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