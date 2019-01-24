Численность населения в России начала резко сокращаться

По данным Росстата население России за прошлый год сократилось сразу на 86,7 тысяч человек. Данная негативная тенденция наблюдается впервые за последние 10 лет.

На 1 января 2018 года в России проживало 146 миллионов 880,4 тысячи человек, в этом году 1 января было зафиксировано 146 миллионов 797 тысячи человек. Отмечается, что в городах живет намного больше людей, а именно 109 миллионов 451 тыс человек, на деревни и сельскую местность приходится 37 миллионов 342 тысячи человек.

Данные изменения являются внушительными и говорят о негативной тенденции, подобное происходило в 2008 году.

Ранее Правда. Ру сообщала о том, что население России сократится первый раз за последние 10 лет. К данным выводам пришла федеральная служба государственной статистики. По подсчетам экспертов за 2018 год, даже постоянный приток мигрантов уже не компенсирует сокращение числа россиян.

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