Депутат предложил россиянам пожить на хлебе и воде для понимания блокады

Отметить очередную годовщину снятия блокады Ленинграда, прожив этот день на блокадном пайке, предложил россиянам депутат Госдумы Ильдар Бикбаев. Специальный хлеб уже испекли по рецепту военного времени в одной из пекарен Башкирии.

125 граммов хлеба и вода — таким был рацион питания блокадников. 12 тысяч таких хлебных пайков раздадут с 25 по 27 января волонтеры в рамках акции "Блокадный хлеб". Причем, в сам памятный день раздача будет проходить у Пискаревского мемориала в Санкт-Петербурге.

В изготовлении хлеба приняли участие студенты многопрофильного колледжа в городе Бирск. Они не только изучили технологию его производства, но и встретились с жительницей блокадного Ленинграда Инной Бауэр.

Башинформ сообщает, что технологи почти полностью воспроизвели воспроизвели состав печально известных ленинградских пайков, исключив лишь один ингредиент того времени — обойную пыль. Пайки поступят в Музей хлеба и будут вручены руководителям Санкт-Петербурга. Акция проводится уже пятый год подряд.

Ранее "Правда.Ру" писала о скандальной выходке facebook-блогера, предложившего худеть "по рецептам" блокадного Ленинграда.

Источник фото: РИА Новости

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