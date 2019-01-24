Левин: Google на переговорах с РКН признал Крым российским.

Официальный представитель Google проинформировал Госдуму, что Крым на картах отображается как российский регион. Об этом 24 января сообщил глава парламентского комитета Госдумы Леонид Левин.
— С нами связался официальный представитель компании Google, который также официально подтвердил, что на территории РФ Крым показывается на картах компании как российская территория. А за рубежом он показывается как спорная территория, — пояснил депутат
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату партамента представителя Google в связи с тем, что сервисы компании до сих пор обозначают полуостров, как часть другого государства.
Несколько лет назад российской территорией Крым признала американская почтовая служба, направив одному из предпринимателей полуострова письмо с адресом "Феодосия. Крым. Россия".
Также "Правда.Ру" сообщала, что Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать Google в России, если поисковик не перестанет выдавать результаты по запрещенному контенту.
Источник фото: REX/Shutterstock
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